قتلى في الفيليبين جراء الاعصار غايمي

قضى عشرون شخصا في الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار غايمي في الفيليبين، حيث تتواصل عمليات إزالة الركام والأضرار، على ما جاء في حصيلة جديدة للشرطة.



وسقط القتلى في مانيلا ومقاطعات محيطة بالعاصمة جراء فيضانات وانزلاقات تربة وصعق بالتيار الكهربائي وسقوط شجرة خلال الأمطار الغزيرة التي انهالت الأربعاء على جزيرة لوزون الأكثر تعدادا للسكان في البلاد.



وضرب الاعصار غايمي تايوان مباشرة ليل الأربعاء الخميس ويتوجه راهنا نحو شرق الصين.

