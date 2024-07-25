رئيس الوزراء الباكستاني سيسافر إلى طهران في 30 تموز

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيسافر إلى طهران في 30 تموز لحضور تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



ويؤدي بزشكيان اليمين بصفته الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانية بمقر البرلمان في طهران يوم الثلاثاء.