قاذفات روسية وصينية أجرت دورية مشتركة قرب ألاسكا

أجرت قاذفات روسية وصينية دورية مشتركة عند ملتقى القارتين الآسيوية والأميركية قرب ولاية آلاسكا الأميركية، على ما أعلن الجيش الروسي ، موضحا أنها لم تنتهك المجال الجوي لأي بلد.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن " مجموعة مؤلفة من قاذفات استراتيجية تو-95 ام اس من القوات الجوية الروسية وقاذفات استراتيجية شيان-اتش-6كاي تابعة لسلاح الجو الصيني أجرت دورية مشتركة فوق بحر تشوكشي وبحر بيرينغ وشمال المحيط الهادئ".



وقي السياق، أكدت وزارة الدفاع الصينية من جهتها أن الدورية الجوية المشتركة لم تكن تستهدف "طرفا ثالثا"، مشددا على أنها تتوافق مع القانون الدولي.



كما أكدت أن الدورية ليست مرتبطة بالوضع الدولي والإقليمي الحالي، لافتة إلى أنها "تختبر مستوى التعاون بين القوات الجوية للبلدين وتحسنه".