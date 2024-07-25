الشرطة الأميركية تعتقل 23 محتجًا بسبب مظاهرات معارضة لخطاب نتنياهو

في سياق خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الكونغرس الأميركي، اعتقلت الشرطة الأميركية 23 محتجًا بسبب مظاهرات معارضة للخطاب.



ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، شملت الاعتقالات أيضًا اثنين من ذوي الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا يعبرون عن احتجاجهم أثناء الخطاب الذي انتقد خلاله نتنياهو المتظاهرين الذين دعوا إلى وقف الحرب على غزة.