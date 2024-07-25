بايدن قرر نقل الشعلة إلى جيل جديد

في خطابه الأول بعد انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر نقل الشعلة إلى جيل جديد، مشيرًا إلى أن هذه هي أفضل طريقة لتوحيد البلاد.وأكد بايدن أنه على مدى الأشهر الستة المتبقية من ولايته سيركز على القيام بعمله كرئيس وتنمية الاقتصاد ومواصلة الدفاع عن الحريات الشخصية، مشيدًا بنائبته كامالا هاريس والتي أصبحت المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي بشكل شبه رسمي.