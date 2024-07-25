إصابة جنود إسرائيليين بإطلاق نار في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه جنود اسرائيليين غرب بلدة عزون بالضفة الغربية ما أدى إلى جرح 3 منهم.وقد اشار الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي إلى ان نتيجة لإطلاق النار، أصيب جنديان كانا يعملان في المنطقة بجروح طفيفة وجندي ثالث بجروح متوسطة، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج.