ترامب يتهم هاريس بأنها القوة الدافعة وراء سياسات إدارة بايدن

في الوقت الذي مدح فيه بايدن كامالا هاريس، هاجمها دونالد ترامب بأشد العبارات في مهرجانه الانتخابي في ولاية نورث كارولينا واصفًا إياها بـ"الغبية" و"المجنونة" و"الليبرالية المفرطة".



واتهم ترامب هاريس بأنها القوة الدافعة وراء سياسات إدارة بايدن، قائلًا إنها أثرت سلبًا على أنظمة الهجرة والعدالة الجنائية.





