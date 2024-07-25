لقاء مقرر بين بايدن ونتنياهو في البيت الأبيض

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، ويأتي هذا الاجتماع عقب خطاب نتنياهو أمام الكونغرس.



ومن المتوقع أن يبحث الطرفان مجموعة من القضايا، بما في ذلك الصراع المستمر في غزة، والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن.



ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن بايدن سيبلغ نتنياهو بأنه ليس هناك وقت لإضاعته في التوصل إلى اتفاق ووقف إطلاق النار.