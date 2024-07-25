توقيف سبعة أشخاص في بلجيكا للاشتباه بتخطيطهم لاعتداء إرهابي

أوقف سبعة أشخاص في بلجيكا للاشتباه بإعدادهم لهجوم "إرهابي"، على ما أفادت النيابة العامة الفدرالية، مشيرة إلى" تنفيذ 14 مداهمة في إنحاء بلجيك".



وقال المتحدث باسم النيابة العامة أرنو دوترومون لوكالة "فرانس برس": "ليس لدينا أي تفاصيل في الوقت الحاضر حول المواقع أو الأهداف، لكن ما عثر عليه يحملنا على الاعتقاد بأنه كان يجري الإعداد لاعتداء".