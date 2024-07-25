شرطة أوغندا اعتقلت أشخاصًا خلال الاحتجاجات على الفساد

اعتقلت الشرطة في أوغندا عددًا من الأشخاص في العاصمة كمبالا، خلال يوم ثان من الاحتجاجات على الفساد، التي تطالب باستقالة رئيس البرلمان، وفق ما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية.



واستلهم شبان في أوغندا احتجاجات قادها شبان أيضًا في كينيا المجاورة على مدى أسابيع وأجبرت الرئيس على سحب اقتراحات لرفع الضرائب.



وبدأ شبان أوغنديون التظاهر هذا الأسبوع بسبب ما يقولون إنه فساد يشوب أداء مسؤولين منتخبين.