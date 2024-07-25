رفع أسعار الوقود في مِصر تنفيذًا لبرنامج الاصلاح الاقتصاديّ

رفعت الحكومة المِصرية أسعار الوقود بنسبة 15%، تنفيذًا لبرنامج الاصلاح الاقتصاديّ، الذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدوليّ في نيسان الماضي.



وأعلنت وزارة البترول المِصرية رفع أسعار وقود السيارات وشاحنات نقل البضائع بنسبة 15% اعتبار من الجمعة.



ويأتي رفع سعر الوقود قُبيل اجتماع للمجلس التنفيذيّ لصندوق النقد الدوليّ في 29 تموز ستتم خلاله مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة في نيسان.



ومن المقرر أن تحصل مِصر عقب هذه المراجعة على شريحة جديدة من القرض قيمتها 820 مليون دولار.



وتمرّ مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبيّ، كما تواجه تبعات جيوسياسية للحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.