الكرملين: روسيا منفتحة على التفاوض مع أوكرانيا في شأن إنهاء الحرب

أكّد الكرملين أنّ روسيا منفتحة على التفاوض مع أوكرانيا في شأن إنهاء الحرب، التي تصفها موسكو بالعملية العسكرية الخاصة.



لكنّها أعلنت أنّها تحتاج إلى توضيح في شأن مدى استعداد كييف للمشاركة في مثل هذه المحادثات.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين إنّ موسكو مستعدة للمفاوضات.



وأضاف: "هناك أشكال مختلفة ممكنة لمثل هذه المحادثات."