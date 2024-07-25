إيران تندّد بالاستقبال الأميركيّ لنتانياهو

ندّدت إيران باستقبال الكونغرس الأميركيّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، مع تواصل الحرب على قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على منصة إكس إنّ الأطفال الفلسطينيين يُذبحون كل يوم على يد جزار تل أبيب، وفي مواجهة كل هذه الجرائم، فإن الحكومة الأميركية والكونغرس يرحبان بهذا الجلاد بالتصفيق.



وأضاف: "رئيس الوزراء المجرم لنظام مزيف يحتضنه أنصاره بعد تسعة أشهر من الإبادة الجماعية وقتل الأطفال."