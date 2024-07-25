العاهل الأردنيّ يصدر قرارًًا بحل البرلمان

أمر العاهل الاردنيّ الملك عبد الله الثاني بحل مجلس النواب، تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية مقررة في 10 أيلول المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكيّ.



وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارًا من الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز 2024، وفق بيان.



وكان العاهل الاردنيّ أصدر ارادة ملكية في نيسان الماضي بإجراء انتخابات نيابية جديدة مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات، منذ انتخاب اعضاءه في 2020.



ووفقا للدستور الأردني،ّ تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي.



وتجرى الانتخابات المقررة في 10 أيلول وفق قانون جديد، أُقرّ في كانون ثاني 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدًا وخصص منها 41 لقوائم الأحزاب.