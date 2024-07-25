ترامب: لنهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حماس

دعا مرشح الحزب الجمهوريّ لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واستعادة الرهائن.



وأتى ذلك قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.



وشدّد على وجوب أن تحسن إسرائيل إدارة علاقاتها العامة.



وانتقد الرئيس السابق في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو، أمام الكونجرس الأميركيّ، مطالبة بمعاقبة من يدنس العلم الأميركيّ بالسجن

لمدة عام.