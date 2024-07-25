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بدء محادثات بين روسيا والصين على هامش اجتماع آسيان

أخبار دولية
2024-07-25 | 08:47
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بدء محادثات بين روسيا والصين على هامش اجتماع آسيان
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بدء محادثات بين روسيا والصين على هامش اجتماع آسيان

التقى وزيرا خارجية روسيا والصين في فينتيان عاصمة لاوس، على هامش اجتماع إقليميّ وغداة لقاء الوزير الصينيّ مع نظيره الأوكرانيّ في الصين، لبحث سبل تحقيق السلام في أوكرانيا.
     
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان مقتضب أنّ "سيرغي لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش" اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

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