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العراق يكلّف شركات فرنسية وإسبانية وتركية ودويتشه بنك الألمانيّ بتصميم مترو بغداد وتنفيذه وتشغيله

أخبار دولية
2024-07-25 | 08:57
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العراق يكلّف شركات فرنسية وإسبانية وتركية ودويتشه بنك الألمانيّ بتصميم مترو بغداد وتنفيذه وتشغيله
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العراق يكلّف شركات فرنسية وإسبانية وتركية ودويتشه بنك الألمانيّ بتصميم مترو بغداد وتنفيذه وتشغيله

اختار العراق شركات سيسترا وإس.إن.سي.في الفرنسيتين وألستوم وتالجو الإسبانيتين وشركة سينر التركية ودويتشه بنك الألمانيّ لمشروع تصميم قطارات الأنفاق في العاصمة وتنفيذها وتشغيلها، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السودانيّ، في بيان.

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