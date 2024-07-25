قتلى بسبب الحرّ في المغرب

توفي 21 شخصًا غالبيتهم مسنون أو يعانون من أمراض مزمنة، بسبب موجة حرّ في المغرب، وفق ما أفادت وزارة الصحة.



وأوضحت الوزارة في بيان أنّ المركز الاستشفائيّ الجهوي بني ملال (وسط) سجل الأربعاء 21 حالة وفاة، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية.



وأعلنت أنّ غالبية الوفيات بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.



وكان إقليم بني ملال واحدا من عدة مناطق في جهات مختلفة، عانت من موجة حر بين الاثنين والأربعاء تراوحت بين 38 و48 درجة، وفق ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية الاثنين.