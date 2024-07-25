عبد الملك الحوثي: الهجمات ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية

أكّد زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي أنّ هجمات الجماعة على إسرائيل - تضامنًا مع الفلسطينيين، في قطاع غزة - ستستمر.



وقال: "لن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية في القرب من ميناء الحُديدة اليمنيّ."