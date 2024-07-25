#عاجل قائد سلاح الجو لرؤساء السلطات المحلية في الشمال: "الهجوم في اليمن كان موجهاً لكل الشرق الأوسط. المسؤولية الملقاة على عاتق سلاح الجو لتنفيذ جميع الخطط العملياتية كاملة، وستكون هنا قبضة قاضية وساحقة



⭕️التقى قائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومار بار، يوم أمس (الأربعاء) مع رؤساء… pic.twitter.com/tWJjSyWJe3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 25, 2024

التقى قائد سلاح الجو الإسرائيليّ تومر بار الأربعاء برؤساء السلطات الإسرائيلية في قاعدة "رمات دافيد" الجوية بمشاركة قادة آخرين من سلاح الجو ومن القيادة الشمالية.وقال: "مستعدون للحرب والمسؤولية الملقاة على سلاح الجو هي لتنفيذ الخطط العملياتية كاملة."وأضاف: "سنعمل كقبضة قاضية وحاسمة بقدر المستطاع في مواجهة عدو نعرفه ونعلم به، وستكون هناك مفاجآت."ولفت إلى أنّ الهجوم الذي استهدف الحوثيين كان موجهًا للشرق الأوسط كلّه، أيضًا لـ"حزب الله" ولإيران.واعتبر أنّ طوال الحرب حافظوا على قدرة تسمح إذا اندلعت الحرب في الشمال ومع إيران أن يكون قادرين لها.