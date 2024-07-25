#عاجل قائد سلاح الجو لرؤساء السلطات المحلية في الشمال: "الهجوم في اليمن كان موجهاً لكل الشرق الأوسط. المسؤولية الملقاة على عاتق سلاح الجو لتنفيذ جميع الخطط العملياتية كاملة، وستكون هنا قبضة قاضية وساحقة
⭕️التقى قائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومار بار، يوم أمس (الأربعاء) مع رؤساء… pic.twitter.com/tWJjSyWJe3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 25, 2024
#عاجل قائد سلاح الجو لرؤساء السلطات المحلية في الشمال: "الهجوم في اليمن كان موجهاً لكل الشرق الأوسط. المسؤولية الملقاة على عاتق سلاح الجو لتنفيذ جميع الخطط العملياتية كاملة، وستكون هنا قبضة قاضية وساحقة
⭕️التقى قائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومار بار، يوم أمس (الأربعاء) مع رؤساء… pic.twitter.com/tWJjSyWJe3