إيران أفرجت عن شحنة النفط الخاصة بالناقلة سانت نيكولاس

أفرجت إيران عن شحنة النفط الخاصة بالناقلة سانت نيكولاس، التي كانت قد احتجزتها في خليج عمان في وقت سابق هذا العام، وفق ما قال مصدر في قطاع الشحن لرويترز.



وأوضح المصدر أنّ الناقلة المملوكة لجهة يونانية - وترفع علم جزر مارشال - كان على متنها مليون برميل من النفط الخام العراقيّ وأن إيران لا تزال تحتجز السفينة.