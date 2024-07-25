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o
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هاريس: "أعمال حقيرة من جانب متظاهرين غير وطنيين"
أخبار دولية
2024-07-25 | 11:39
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هاريس: "أعمال حقيرة من جانب متظاهرين غير وطنيين"
نددت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي اليوم الخميس بما وصفتها بأنها "أعمال حقيرة من جانب متظاهرين غير وطنيين" في واشنطن حيث أحرق بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الأعلام الأمريكية أمس احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.
وقالت هاريس في بيان أصدره البيت الأبيض "أندد بحرق العلم الأميركي. هذا العلم هو رمز لمبادئنا العليا كأمة ويمثل الوعد الأميركي. لا ينبغي أبدا تدنيسه بهذه الطريقة".
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