الجيش الإسرائيليّ: جثث الرهائن الخمسة كانت في نفق عميق تحت الأرض

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ جثث الرهائن الإسرائيليين الخمسة الذين استعادهم من قطاع غزة كانت في نفق عميق تحت الأرض.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ دانيال هاغاري إنّ استعادة الجثث جاء بناء على معلومات مخابرات جرى جمعها وتحليلها في الأسابيع القليلة الماضية.



وأضاف أن العملية جرت "في قلب" مدينة خان يونس، حيث عادت القوات الإسرائيلية لتنفيذ عمليات هناك هذا الأسبوع.



وأوضح هاغاري أنّ جثث الرهائن أخفيت "في نفق متفرع طوله نحو 200 متر وعلى عمق نحو 20 مترًا تحت الأرض".



واستعادت القوات الإسرائيلية الأربعاء جثث الرهائن الخمس الذين قتلوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.