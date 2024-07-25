نتانياهو يصل الى البيت الأبيض للقاء بايدن

وصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس الى البيت الأبيض حيث سيلتقي الرئيس الاميركي جو بايدن، في أول زيارة يقوم بها لمقر الرئاسة الاميركية خلال ولاية الرئيس الديموقراطي.



ووصل نتانياهو في سيارة سوداء رباعية الدفع تحمل العلمين الإسرائيلي والأميركي، ثم تمت مرافقته الى الجناح الغربي حيث سيناقش مع بايدن المفاوضات للتوصل الى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة.