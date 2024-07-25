الإمارات تدعو إلى نشر "بعثة دولية موقتة" في غزة

دعت الإمارات الخميس إلى "نشر بعثة دولية موقتة" في قطاع غزة حيث دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها العاشر، في وقت لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين الطرفين برعاية الوسطاء تراوح مكانها.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي قولها إن "ترسيخ السلام والأمن وإنهاء المعاناة الإنسانية يجب أن يبدأ بنشر بعثة دولية موقتة في غزة بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية".



وأوضحت أن هذه "البعثة الدولية ستكون مسؤولة عن الاستجابة بكفاءة للأزمة الإنسانية التي يواجهها المواطنون في غزة، وإرساء القانون والنظام، وإرساء أسس الحكم، وتمهيد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية شرعية واحدة".



وأكدت الهاشمي أن "دولة الإمارات تؤمن بأن تأمين الاستقرار والسلام في المنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل مستدام وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومسار سياسي يقود إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".

