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بايدن سيؤكد لنتانياهو الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "قريبا"
أخبار دولية
2024-07-25 | 14:43
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بايدن سيؤكد لنتانياهو الحاجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة "قريبا"
اعلن البيت الابيض الخميس أن الرئيس الاميركي جو بايدن سيبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الحاجة للتوصل الى وقف لإطلاق النار "قريبا" في غزة، وذلك في وقت يلتقي الجانبان لمناقشة تطورات الحرب مع حماس في القطاع الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي جون كيربي للصحافيين "نعتقد أننا نستطيع التوصل الى اتفاق، لكن هذا الامر سيتطلب، كما دائما، بعض القيادة، بعض التسوية وجهدا لتحقيق ذلك. سيكرر الرئيس لرئيس الوزراء نتانياهو حاجتنا الى بلوغ ذلك، وحاجتنا الى بلوغه قريبا".
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