كييف تتسلم قبل نهاية الصيف دبابات "ليوبارد 2" من الدنمارك وهولندا

أعلن وزير الدفاع الهولندي الخميس أن 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، وعدت بها الدنمارك وهولندا العام الفائت، ستسلم لأوكرانيا قبل نهاية الصيف.



وقال روبن بريكلمانس إن "كييف تحتاج في شكل ملح الى مزيد من الدعم العسكري، في ضوء المعارك العنيفة في ساحة المعركة".



واضاف كما نقل عنه بيان أن "هذه الدبابات تستطيع أداء دور مهم للسماح للجيش الأوكراني بالدفاع عن نفسه في مواجهة القوات الروسية".



واعلنت الدنمارك وهولندا العام الفائت أنها اشترت هذه المعدات العسكرية بـ165 مليون يورو. وقالت الحكومة الهولندية إنه تم في الأشهر الأخيرة "تجديدها واختبارها".