إسرائيل قلقة من "تهديدات إرهابية محتملة" لرياضييها وسياحها خلال أولمبياد باريس

أعربت إسرائيل الخميس عن قلقها من "تهديدات إرهابية محتملة" تطاول رياضييها وسيّاحها خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك في رسالة وجّهتها الى الحكومة الفرنسية.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في رسالة الى نظيره الفرنسي تلقّت وسائل الإعلام نسخة منها "هناك من يحاول المساس بقدسية هذا الحدث السعيد".



وأضاف "لدينا تقييمات حاليا حول التهديدات المحتملة التي تشكلها الجماعات الإرهابية من إيران والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد أعضاء الوفد الإسرائيلي والسياح الإسرائيليين خلال الألعاب الأولمبية".



وتابع "يؤكد هذا القلق أهمية التزامنا المشترك بضمان سلامة وأمن جميع المشاركين".