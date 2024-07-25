واشنطن تحضّ إسرائيل على تمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية

حضّت الولايات المتحدة إسرائيل الخميس على تمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية عاماً إضافياً لتجنّب عرقلة معاملات حيوية في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على هامش اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو "أنا سعيدة لأنّ إسرائيل سمحت لمصارفها بمواصلة التعاون مع المصارف الفلسطينية، لكنّي ما زلت على قناعة بأنّ هناك حاجة إلى تمديد لمدة عام" لآليات هذا التعاون.



وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدّد في أيار بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية ردّاً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.