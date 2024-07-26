استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بصواريخ

أعلنت مصادر أميركية وعراقية إن صواريخ عدّة أٌطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تتمركز بها قوات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الخميس، دون أنباء عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.وقال مسؤولان أميركيان إن القاعدة نفسها لم تُصب في الهجوم.