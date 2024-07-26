هاريس: لن أصمت إزاء المعاناة في غزة

كشفت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن تحول كبير في سياستها تجاه الحرب في غزة بقولها إنها عبرت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماعها به في واشنطن الخميس عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في القطاع وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.



وبعدما أصبحت المرشحة المفترضة للحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية إثر تخلي الرئيس جو بايدن عن سعيه لولاية ثانية، قالت هاريس أمام الصحافيين: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت".