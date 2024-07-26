هاريس: عقدت محادثات صريحة وبناءة مع نتنياهو

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس أنها عقدت محادثات "صريحة وبناءة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، وجددت التأكيد على "التزامها الراسخ" تجاه أمن إسرائيل.