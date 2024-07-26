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هيئة حكومية: وفاة قيادي بحماس في الضفة الغربية بعد نقله من سجن إسرائيلي للمستشفى

ذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قياديا بحركة حماس في الضفة الغربية توفي بعد نقله من سجن إسرائيلي لمستشفى.



وأوضحت الهيئة أن مصطفى محمد أبو عره (63 عاما) توفي جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.