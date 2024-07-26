انفجار بحقل روسي للنفط والغاز يسفر عن مقتل شخص

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة روسنفت أن انفجارا وقع في حقل شرق يورنجوي للنفط ومكثفات الغاز في منطقة يامال نينيتس في القطب الشمالي مما أدى إلى مقتل عامل وإصابة سبعة آخرين اليوم الجمعة.



وأضافت أنه جرى احتواء الحريق.