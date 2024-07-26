انقطاع للكهرباء بعد هجمات بطائرات مسيرة روسية على منشآت طاقة أوكرانية

أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية في أوكرانيا أن روسيا هاجمت منشآت طاقة في منطقتين بطائرات مسيرة الليلة الماضية مما تسبب في انقطاع لإمدادات الكهرباء.



وأضافت شركة أوكرينيرجو أن إمدادات الكهرباء عادت بالفعل إلى معظم المستهلكين في منطقتي تشيرنيهيف وجيتومير الشماليتين.