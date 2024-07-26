أعمال "التخريب" على شبكة القطارات السريعة الفرنسية تطال 800 ألف راكب

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" جان بيار فاراندو في خلال مؤتمر صحافي أن "الهجوم الضخم" على شبكة القطارات السريعة الذي يثير اضطرابات في حركة القطارات طوال عطلة نهاية الأسبوع، يطال 800 ألف راكب.



وندد الوزير المنتدب للنقل باتريس فيرغريت بـ"عمل إجرامي مشين" محذرا من "عواقب بالغة جدا" بالنسبة لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.