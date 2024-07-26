أستراليا ونيوزيلندا وكندا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعت أستراليا ونيوزيلندا وكندا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وطلبت من إسرائيل الرد على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي قضت الأسبوع الماضي بعدم شرعية احتلالها للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة هناك.



وجاء في بيان مشترك لزعماء الدول الثلاث: "يتعين على إسرائيل الإنصات إلى مخاوف المجتمع الدولي".



وأضاف البيان: "حماية المدنيين تشكل أهمية قصوى وهي مطلب أساسي بموجب القانون الدولي الإنساني. ولا يجوز إرغام المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس.. لا بد أن يتوقف هذا الأمر".



وقال الزعماء إن على إسرائيل محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف المتواصلة ضد الفلسطينيين والتراجع عن برنامجها الاستيطاني في الضفة الغربية والعمل من أجل حل الدولتين.



ودعا الزعماء في بيانهم إسرائيل إلى "الرد بشكل موضوعي" على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.