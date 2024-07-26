قطارات يوروستار: إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن إثر "عملية تخريب" للقطارات الفرنسية

أعلنت شركة يوروستار إلغاء رحلات بالقطار بين باريس ولندن جراء الهجوم الواسع على شبكة القطارات السريعة (تي جي في) الذي تسبب باضطرابات كبيرة جدا في مجمل شبكة السكك الحديد الفرنسية.وأضافت يوروستار أنه إلى جانب الرحلات الملغاة "تم تحويل القطارات السريعة الآتية إلى باريس والمغادرة منها إلى خطوط السكك الحديد العادية كلها خلال يوم الجمعة، 26 تموز".