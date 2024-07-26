شرطة جنوب إفريقيا تعلن اعتقال 95 ليبياً في موقع يُشتبه بأنه قاعدة عسكرية

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا أنها اعتقلت 95 ليبيا بعد مداهمة مزرعة كانت تُستخدم على ما يبدو قاعدة عسكرية.



وقال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي لوكالة فرانس برس: "تم اعتقال 95 ليبيا بعد مداهمة موقع كان يُفترض أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية لكنه على ما يبدو قاعدة عسكرية".