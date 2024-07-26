خفر السواحل الفيليبيني يسعى لمنع تسرب النفط بعد غرق ناقلة

يبذل خفر السواحل الفيليبينيون جهودا حثيثة لاحتواء بقعة نفط وتجنب "كارثة بيئية" غداة غرق ناقلة تحتوي على 1,4 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي قبالة سواحل مانيلا.



وقال المتحدث باسم خفر السواحل أرماندو باليلو إن التسرب النفطي الناجم عن غرق السفينة "ام تي تيرا نوفا" MT Terra Nova الخميس "ضئيل"، وإن الوقود المستخدم لتشغيل الناقلة هو فقط ما تسرب على ما يبدو.



وأضاف: "النفط المنقول في خزان السفينة لم يتسرب، لذلك نحن في سباق مع الزمن لتجنب كارثة بيئية".



ولفت باليلو الى أنه تم نشر حواجز عائمة تحسباً من "السيناريو الأسوأ" وهو تسرب النفط من الخزان.