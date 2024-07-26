روسي يعترف بتفجير سيارة عسكري في موسكو بطلب من أوكرانيا

نشرت وكالة الإعلام الروسية فيديو يظهر روسيًا وهو يقول إنه استهدف أحد أفراد الجيش بتفجير سيارته في موسكو بناءً على طلب من جهاز الأمن الأوكراني.



وأفادت صحيفة كومرسانت بأن أحد أفراد المخابرات العسكرية الروسية أصيب في انفجار سيارة في شمال موسكو.



وكانت السلطات التركية أشارت الى إنها ألقت القبض على روسي يشتبه في ضلوعه في الهجوم بعد وصوله جوًا من موسكو.

