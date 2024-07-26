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o
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الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..
أخبار دولية
2024-07-26 | 07:47
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الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..
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الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساءً..
في اليوم الفرنسي المنتظر، حيث الأعين تترقب افتتاح الألعاب الألمبية مساء، تعرضت شركة سكك الحديد الفرنسية "SNCF" فجرا لهجوم سيبراني واسع النطاق على خطوط TGV والذي هدف إلى شل شبكتها.
هذا الهجوم سينعكس سلبا على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، حيث كان العديد من المسافرين يعتزمون الانتقال إلى العاصمة.
شركة سكك الحديد أوضحت أنه سيتم إبلاغ جميع الركاب عبر الرسائل النصية القصيرة عن سير قطاراتهم، ونصحت بتأجيل الرحلات وعدم التوجه إلى المحطة، موضحة أن جميع التذاكر قابلة للاستبدال والاسترداد.
من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي أن "الهجوم الضخم" يطال 800 ألف راكب.
أما رئيس الوزراء المنتهية صلاحياته، غابريال أتال، فأكد ان فرنسا عرضة للهجومات السبرانية خلال الألعاب الأولمبية.
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