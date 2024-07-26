الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية: قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا أسرارًا عسكرية

اعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية في مذكرة مشتركة أن قراصنة من كوريا الشمالية نفذوا حملة تجسس إلكترونية عالمية في محاولة لسرقة أسرار عسكرية لدعم برنامجها المحظور للأسلحة النووية.وجاء في المذكرة أن الوحدة الإلكترونية استهدفت أو اخترقت أنظمة كمبيوتر في مجموعة واسعة من شركات الدفاع أو الهندسة تضمنت منتجي دبابات وغواصات وسفن بحرية وطائرات مقاتلة وصواريخ وأنظمة رادار.