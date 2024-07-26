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الصين وروسيا: لمواجهة القوى الخارجية في جنوب شرق آسيا
أخبار دولية
2024-07-26 | 06:56
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الصين وروسيا: لمواجهة القوى الخارجية في جنوب شرق آسيا
تعهد وزيرا الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف والصينيّ وانغ يي مواجهة نفوذ القوى الخارجية.
واجتمعا مع نظرائهما من جنوب شرق آسيا في فينتيان.
واتفق لافروف ووانغ على العمل معًا، لمواجهة محاولات القوى الخارجية للتدخل في شؤون جنوب شرق آسيا، وفقًا لبيان صادر عن موسكو.
وأشار البيان إلى أنهما ناقشا أيضًا إنشاء هيكل جديد للأمن في أوراسيا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله في نهاية الاجتماع إن بكين "مستعدة للعمل مع روسيا للدفاع عن هيكل التعاون الإقليمي المتمركز حول اسيان، المنفتح والشامل" في مواجهة "العقبات والاضطرابات الخارجية".
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