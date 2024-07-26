إيطاليا قررت تعيين سفير في سوريا

قررت إيطاليا تعيين سفير في سوريا، لتسليط الضوء عليها، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطاليّ أنطونيو تاياني.



ويجعلها ذلك أوّل دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية، في دمشق، منذ أن عصفت حرب أهلية بالبلاد.



واستدعت إيطاليا الموظفين من سفارتها في دمشق في 2012.



وعلّقت النشاط الدبلوماسيّ في سوريا، احتجاجًا على "العنف غير المقبول" من حكومة الرئيس بشار الأسد ضد المواطنين.



وأكّدت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز أنّه لا يزال السوريون يغادرون بأعداد كبيرة، مما يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة، ممّا ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين".



وقال تاياني: "كلّف بوريل دائرة العمل الخارجيّ الأوروبيّ بدراسة ما يمكن القيام به."



وأضاف: "تعيين سفير جديد يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل لتسليط الضوء على سوريا."