الاتحاد الأوروبيّ يحول لأوكرانيا 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية

اعلن الاتحاد الأوروبيّ تأمين 1,5 مليار يورو (1,6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا وهي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.



ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ في ايار على استخدام مليارات اليورو من الأرباح من أصول البنك المركزيّ الروسيّ المجمدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب.



وجمد الاتحاد الاوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزيّ الروسيّ المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان: "الاتحاد الأوروبيّ يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1,5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا".



وأضافت: "لا يوجد رمز أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش فيه".



وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن "امتنانها للاتحاد الأوروبي لاتخاذه هذه الخطوة الحيوية"، مضيفة "سيساعدنا هذا التحويل في تعزيز قدراتنا الدفاعية".



من جانبها، دانت روسيا هذه الخطوة "غير القانونية".



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين "هذا سبب بالطبع لاتخاذ إجراءات مدروسة ردا على مثل هذه القرارات غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي".