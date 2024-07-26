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لندن تتراجع عن الطعن في طلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو
أخبار دولية
2024-07-26 | 09:53
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لندن تتراجع عن الطعن في طلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو
أعلنت داونينغ ستريت أنّ الحكومة العمالية البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر تراجعت عن مشروع أطلقه المحافظون للطعن في طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء: "كان اقتراحًا من الحكومة السابقة لم يقدم قبل الانتخابات، وما أستطيع أن أؤكده أن الحكومة لن تتبناه وذلك تماشيا مع موقفنا الثابت أن القرار يعود للقضاء".
وشددت المتحدثة على الأهمية التي توليها الحكومة التي تشكلت إثر فوز حزب العمال في انتخابات 4 تموز/يوليو، للفصل بين السلطات ودولة القانون.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في أيار إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
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