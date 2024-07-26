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o
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شرطة بنغلادش تعتقل قادة الحركة الطالبية
أخبار دولية
2024-07-26 | 09:54
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شرطة بنغلادش تعتقل قادة الحركة الطالبية
أجبر محققون تابعون للشرطة في بنغلادش الجمعة ثلاثة من قادة الاحتجاجات الطالبية على الخروج من المستشفى، وتم نقلهم إلى مكان مجهول، بحسب ما قالت مسؤولة في المستشفى لفرانس برس.
وكل من آصف محمود، وناهد إسلام، وأبو بكر ماجومدار، أعضاء في حركة "طلاب ضد التمييز"، وهي المجموعة المسؤولة عن تنظيم المظاهرات الأخيرة في الشوارع ضد إجراءات التوظيف في الخدمة المدنية.
وكان الثلاثة يتلقون العلاج من إصابات قالوا إنها ناجمة عن التعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة في مستشفى في العاصمة دكا.
وأكدت المشرفة في مستشفى غونوشاستايا أنوارا بيغوم لاكي: "لقد أخذوهم منا. كان الرجال من فرع المباحث... و(الطلاب) كانوا يتلقون العلاج هنا".
وأضافت أنها لم تكن ترغب في خروج قادة الطلاب لكن الشرطة ضغطت على رئيس المستشفى للقيام بذلك.
وأسفرت أعمال العنف الأسبوع الماضي عن مقتل 193 شخصا على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس لعدد الضحايا الذين أعلنتهم الشرطة والمستشفيات، في اضطرابات تعد من بين الأكبر في عهد رئيسة الوزراء البنغلادشية الشيخة حسينة المتواصل منذ 15 عاما.
وأشعلت الاضطرابات احتجاجات ضد نظام توزيع الوظائف الحكومية الذي يقول معارضوه إنه يعطي الأفضلية لحزب حسينة الحاكم.
أخبار دولية
بنغلادش
تعتقل
الحركة
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