الكرملين يعترف بأزمة ديموغرافية كارثية لمستقبل روسيا

لفت الكرملين إلى أن الحالة الديموغرافية كارثية على مستقبل الأمة، في حين عجزت السياسات المختلفة المنفّذة في روسيا منذ ربع قرن عن زيادة معدل المواليد.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بحسب وكالة تاس: "نعيش في أكبر دولة في العالم، وعددنا يتقلص كل عام والطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي زيادة معدل المواليد."



وأضاف "اليوم، المعدل منخفض جدًا: 1,4 (طفل لكل امرأة). هذا الرقم مشابه لما هي عليه الحال في الدول الأوروبية واليابان وغيرها، لكنه كارثي بالنسبة لمستقبل الأمة".



وعلى الرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع، إلّا أن معدل المواليد ظل منخفضًا جدًا وبعيدًا من عتبة تجدّد الجيل البالغة 2,1 طفل لكل امرأة.



وتفاقم الوضع الديموغرافي في تسعينات القرن الماضي، بسبب الانخفاض الشديد في معدل المواليد خلال الفترة التي شهدت أزمة اجتماعية واقتصادية أعقبت سقوط الاتحاد السوفياتيّ.