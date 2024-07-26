الولايات المتحدة أرجأت ترحيل لبنانيين

أرجأت الولايات المتحدة ترحيل بعض المواطنين اللبنانيين من البلاد، عازيا ذلك إلى الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان في ظل توتر بين إسرائيل وحزب الله.